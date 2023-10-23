Бурятия поможет обновить насосную станцию в Старобешевском районе ДНР

В частности, отремонтируют здание насосной станции, резервуары, некоторые насосы и систему электроснабжения

УЛАН-УДЭ, 23 октября. /ТАСС/. Ремонт насосной станции водовода Кипучая Криница в подшефном для Бурятии Старобешевском районе Донецкой Народной Республике (ДНР) планируют провести в 2024 году. Об этом сообщили в управлении капитального строительства регионального правительства.

"В рамках рабочей поездки в Старобешевский район ДНР зампред правительства Бурятии Евгений Луковников принял решение включить ремонт насосной станции в перечень работ на следующий год. Оборудование на станции уже устарело и сегодня работает с перебоями. Будут отремонтированы здание насосной станции, резервуары, часть насосов и система электроснабжения", - сообщили в управлении.

Ранее подрядная организация проложила 10 км новых труб водовода Кипучая Криница - Старобешево. Строительство объекта велось в два этапа: первые 2 км труб проложили в 2022 году, еще 8 км - в 2023 году. Вся коммунальная инфраструктура обеспечивает водоснабжением жителей поселка Старобешево - более 6 тыс. человек, а также все социальные объекты.

"В план на 2024 год включен и капитальный ремонт 4-5 км магистральных сетей, которые обеспечивают подключение к жилым домам. В дальнейшем к водоводу будет подключен и строящийся завод по розливу питьевой воды", - добавили в ведомстве.

По состоянию на вторую декаду октября Бурятия выполнила все запланированные на 2023 год работы в Старобешевском районе ДНР. Отведенные сроки соблюдены на всех 16 объектах. На ремонт и строительство было направлено более 250 млн рублей.

16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР. В 2022 году Бурятия помогла отремонтировать 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району передали грузовые автомобили, оргтехнику, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Около 100 детей из ДНР отдохнули летом прошлого и этого года в оздоровительных лагерях на берегу Байкала.