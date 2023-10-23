В Новосибирске восстанавливающий популяцию осетра рыбзавод попросили признать банкротом

Сумма задолженности составила 1,3 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск Федеральной налоговой службы о банкротстве к АО "Новосибирский рыбозавод", который единственный в регионе занимается восстановлением популяции сибирского осетра и ранее принадлежал депутату горсовета Новосибирска Алексею Джулаю. Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

"Суд определил принять заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области о признании несостоятельным (банкротом) АО "Новосибирский рыбзавод" с приложенными к заявлению документами, возбудить производство по делу", - говорится в определении суда.

Сумма задолженности составила 1,3 млн рублей. Рассмотреть иск планируется 16 ноября.

Новосибирский рыбзавод - единственное предприятие в области, которое занимается восстановлением популяции сибирского осетра. Этот вид обитает в бассейнах Оби, Енисея, Колымы и Лены. Достигает длины около 3 м и массы 200 кг. В связи с интенсивным промыслом и браконьерским выловом запасы осетра были подорваны, и численность его резко сократилась. Вид был занесен в Красную книгу в 1997 году.

Предприятие принадлежит депутату горсовета Новосибирска и владельцу крупной строительной компании "Дискус" Алексею Джулаю. Весной после возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами дольщиков он был вызван на допрос и задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.