Участники форума "Пояс и путь" в Пекине отметили роль Хайнаня в продвижении инициативы

Председатель малайзийского аналитического Центра новой инклюзивной Азии отметил, что Хайнань может стать площадкой для развития зеленого экономического сотрудничества между Китаем и АСЕАН

ХАЙКОУ /Китай/, 23 октября. /ТАСС/. Участники третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине отметили роль южной китайской провинции Хайнань в продвижении инициативы. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Как отмечается в материале, на тематическом мероприятии форума, посвященном экологии, были представлены успехи Хайнаня в области зеленого развития. На сессии по вопросам торговли опубликовали доклад о торгово-инвестиционном сотрудничестве Китая в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Как отмечает издание, Хайнань широко освещался в этом документе. Особая роль отведена проходящей в провинции Китайской международной выставке потребительских товаров. Отмечалось, что доля зарубежных участников экспо, а также площадь проведения мероприятия увеличиваются из года в год.

Как пишет "Хайнань жибао", порт свободной торговли острова упоминался в докладе как важная площадка для пилотного внедрения международных торгово-экономических правил.

Газета отмечает, что участники форума не только отметили участие Хайнаня в продвижении инициативы "Один пояс - один путь", но и искали возможности для углубления международного сотрудничества с островом в ее рамках. Так, например, председатель малайзийского аналитического Центра новой инклюзивной Азии отметил, что Хайнань продвигает строительство порта свободной торговли и обладает уникальной окружающей средой, а потому может стать отличной площадкой для развития зеленого экономического сотрудничества между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Третий форум "Один пояс - один путь" проходил в Пекине 17 и 18 октября. Президент РФ Владимир Путин участвовал в нем в качестве главного гостя.

Инициатива "Один пояс - один путь" была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

Порт свободной торговли

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.