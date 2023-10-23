В ЕАБР заявили о влиянии промпроизводства на позитивную динамику роста ВВП Белоруссии

Эксперты Евразийского банка развития отмечают, что за январь - сентябрь показатель вырос на 3,5%

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают, что рост промышленного производства в Белоруссии определяет позитивную динамику темпов роста ВВП.

"В Беларуси сохраняется тенденция увеличения темпов роста ВВП. За январь - сентябрь ВВП вырос на 3,5% год к году после 3,1% за январь - август. По-прежнему динамика определяется высокими темпами роста в промышленном производстве (8,1% год к году за январь - сентябрь после 7,9% за январь - август)", - говорится в обзоре ЕАБР.

В нем отмечается также, что почти восстановился объем производства сельскохозяйственной продукции.

"Рост производства поддерживается сильной динамикой внутреннего спроса. Инвестиции выросли на 11,9% год к году за январь - сентябрь после 10,4% за январь - август, розничный товарооборот - на 6,7% год к году после 6,0% соответственно", - отмечают аналитики. При этом они подтвердили планы по пересмотру прогноза роста ВВП республики в сторону повышения.

По итогам 2022 года ВВП республики снизился на 4,7% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году власти запланировали рост ВВП в размере 3,8%. Прогнозный рост ВВП в 2024 году заложен также на уровне 3,8%.