В сентябре число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы удвоилось

Это на 91,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 12,3 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы зарегистрировано в сентябре 2023 года. Это на 91,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

Отмечается, что сентябрьский результат почти на четверть (+23,4%) превышает август текущего года. При этом доля ДДУ с ипотекой в сентябре стала максимальной за весь период статистических наблюдений и составила 66,8%, опередив предыдущий рекорд в 64,4% августа прошлого года.

За девять месяцев 2023 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 65,6 тыс. ипотечных сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (почти 49,4 тыс.) показатель увеличился на 32,9%. В частности, в третьем квартале заключено почти 29,3 тыс. ипотечных сделок. Это наивысший квартальный показатель, на 40% превышающий предыдущий максимум, установленный в четвертом квартале 2020 года (20,9 тыс.).

"Статистика сентября по ипотеке в новостройках стала закономерным продолжением августа и всего третьего квартала - мы отмечаем рост как числа договоров, так и их доли. При этом число оформленных кредитных договоров в сентябре текущего года практически вдвое выше, чем аналогичный показатель прошлого года", - прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводит пресс-служба.