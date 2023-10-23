Российский рынок акций растет в начале торгов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 277,34 пункта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост до 0,25% и находится на уровне 3 277,34 пункта, индекс РТС растет на 0,1% и торгуется на отметке 1 082,38 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 271,76 пункта (+0,08%), а долларовый индекс РТС рос на 0,04% до 1 081,74 пункта.

К 10:16 мск курс доллара на торгах Мосбиржи растет на 0,02% до 95,35 рубля, евро находится на отметке 100,87 рубля (+0,02%). Курс юаня вырос на 0,08% и находится на уровне 13,015 рубля.