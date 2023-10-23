"Селигдар" приступил к строительству золотоизвлекательной фабрики "Хвойное"

В компании отметили, что до конца октября на "Хвойном" полностью построят электрическую подстанцию мощностью 110 кВт

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Селигдар" начал строительство золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса месторождения "Хвойное" в Якутии, говорится в сообщении компании.

"На сегодняшний день запущено строительство главного корпуса фабрики, участка крупного дробления, склада дробленой руды, участка приемки руды, корпуса фильтрации, склада материалов, а также угольной котельной. <...> Кроме того, идет возведение временных зданий и сооружений, а именно двух общежитий, складских помещений для хранения материалов и оборудования", - сообщили в "Селигдаре".

В компании добавили, что до конца октября на "Хвойном" полностью будет построена электрическая подстанция мощностью 110 кВт.

Золоторудное месторождение "Хвойное" находится в Якутии, его балансовые запасы составляют 16,8 тонны золота. В рамках проекта "Хвойное" предполагается строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 3 млн тонн руды в год, ввод фабрики в эксплуатацию намечен на 2024 год.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.