Нацбанк Белоруссии прогнозирует ставку рефинансирования в 2024 на уровне 9-9,5%

"Процентная политика будет направлена на обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте", сообщили в Нацбанке

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии прогнозирует ставку рефинансирования на уровне 9-9,5% годовых в среднем за 2024 год. Это следует из утвержденных регулятором основных направлений денежно-кредитной политики республики на 2024 год, решение закреплено постановлением правления Набанка.

"Ставка рефинансирования Национального банка прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых в среднем за 2024 год. Процентная политика будет направлена на обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте, формирующих ресурсную базу банков для финансирования экономики, а также на доступность кредитов для субъектов хозяйствования и населения", - отметили в Нацбанке.

Курс белорусского рубля останется плавающим. При этом Нацбанк допускает проведение валютных интервенций для пополнения золото валютных резервов и сглаживания резких колебаний курса. Целевой параметр по уровню международных резервных активов республики Беларусь - не менее $6 млрд на конец 2024 года.

"Актуальными направлениями в области развития платежной сферы будут являться дальнейшая реализация проекта по внедрению цифрового белорусского рубля, расширение функционала системы мгновенных платежей, разработка технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к информационным API, с использованием которых предоставляется агрегированный и клиентоориентированный доступ к общедоступной информации об услугах банков", - добавили в Нацбанке.

Регулятор отметил, что в 2024 году Нацбанк сохранит преемственность проводимой политики и сосредоточится в своей деятельности "на обеспечении макроэкономической стабильности, формировании прозрачной и комфортной бизнес-среды, повышении социальных стандартов и уровня защиты населения в финансовой сфере".