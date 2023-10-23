В Москве производство бумаги и бумажных изделий выросло более чем на 10%

В городе работает свыше 70 предприятий, выпускающих бумажную продукцию

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Производство бумаги и бумажных изделий в Москве с января по август увеличилось более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В столице работает более 70 предприятий, выпускающих бумажную продукцию. По итогам прошлого года объем их производства вырос на 36,5%. В этом году положительная динамика сохраняется: за восемь месяцев 2023-го объем выпуска увеличился на 10,2%", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в первую очередь растет производство упаковочных материалов: пакетов, коробок и прочей бумажной тары. Кроме того, в столице выпускают канцелярские принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, офисную и фотографическую бумагу.