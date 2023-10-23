Глава "Гознака" заявил об экспорте продуктов предприятия в более чем 30 стран

Аркадий Трачук отметил, что переход на печать банкнот на синтетических материалах не планируется

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Гознак" экспортирует свои продукты и решения в более чем 30 стран. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" сообщил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

"Это правда, мы активно экспортируем свои продукты и решения в более чем 30 стран. И речь идет не только о банкнотах. Но это достаточно чувствительная тема для наших международных партнеров, поэтому подробностей этой части работы "Гознака" я бы не раскрывал", - сказал он, отвечая на вопрос, печатает ли "Гознак" деньги для других государств.

Трачук также отметил, что предприятие не планирует переходить на печать банкнот на синтетических материалах несмотря на то, что некоторые страны используют такие технологии. По его мнению, это не подходит для России, поскольку такие банкноты сложнее защитить от подделок, на них быстрее появляются следы от механического воздействия, а также они в целом дороже.

Ранее глава "Гознака" сообщил, что при создании обновленных купюр компания использовала только собственные решения, также предприятие обеспечено всеми необходимыми для работы материалами и не видит рисков санкционного характера для компании.