Максимальные выплаты составят 10 млн рублей, но не более 50% от уплаченных налогов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в Москве, которые реализуют свою продукцию за рубежом, могут подать заявку на финансовую поддержку от города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В Москве стартовал прием заявок на финансовую поддержку для экспортеров. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующие свою продукцию в дружественных странах, могут получить 10% суммы внешнеторгового договора. Максимальные выплаты - 10 млн рублей, но не более 50% от уплаченных налогов. Размер контракта не должен быть меньше 6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, грант доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. В 2022 году экспортерам одобрили заявки на общую сумму около 300 млн рублей. Получателями стали разработчики программного обеспечения, производители оборудования, лекарств, пищевой продукции, анимационные студии и другие предприятия.

Компании-претенденты должны работать не менее полугода. Они не могут находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также иметь задолженности на сумму более 100 тыс. рублей. Заявки принимаются на сайте Московского экспортного центра до 7 ноября.

"Субъектам МСП столицы сейчас доступны и другие меры поддержки. Так, город начал субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. До 18% по займу возьмет на себя Москва. Максимальный размер конечной ставки составит 3,5% годовых на срок до трех лет. Подать заявку можно на сайте Московского инновационного кластера. Сумма кредита - до 50 млн рублей", - добавили в пресс-службе.