В Белоруссии заявили об увеличении расходов на оборону в проекте бюджета

Общая сумма расходов составит 44,66 млрд белорусских рублей

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии представит в Палате представителей Национального собрания проект закона "О республиканском бюджете на 2024 год", предусматривающий увеличение расходов на оборону. Встреча депутатов с премьер-министром Романом Головченко состоится во второй половине дня 23 октября, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты белорусского парламента.

"Национальная оборона - 3 577 196 311 [белорусских] рублей [$1,1 млрд по курсу Нацбанка]", - указано в приложении к законопроекту, в котором расписаны расходы республиканского бюджета по функциональной классификации. Предусмотренные на 2023 год расходы бюджета Белоруссии на национальную оборону составляют 2,77 млрд белорусских рублей ($0,85 млрд). Таким образом, финансирования по этой статье планируется увеличить на 29,2%. В 2023 году бюджетные расходы Минска на национальную оборону выросли в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

Общая сумма расходов республиканского бюджета составит 44,66 млрд белорусских рублей ($13,69 млрд) при прогнозируемом объеме доходов в 39,91 млрд белорусских рублей ($12,23 млрд), что на 22,2% и 19,6% больше соответствующих показателей, утвержденных в бюджете на 2023 год.

"Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год в сумме 4 751 085 181 [белорусского] рубля ($1,46 млрд)", - указано в законопроекте. В 2023 году дефицит бюджета Белоруссии определен на уровне 3,17 млрд белорусских рублей ($0,97 млрд). Таким образом, объем дефицита в денежном исчислении вырастет на 49,8%.

Проектом бюджета устанавливаются лимит внешнего государственного долга в размере $19,0 млрд и лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере $2,5 млрд. В бюджете 2023 года эти показатели определены на уровне $20,2 млрд и $2,3 млрд соответственно.

В 2024 году расходы на социальную политику в Белоруссии планируется увеличить на 6% - с 2,64 млрд ($0,81 млрд) до 2,80 млрд белорусских рублей ($0,86 млрд). На обеспечение безопасности, правоохранительной деятельности и судебной власти в 2024 году предполагается направить 4,67 млрд белорусских рублей ($1,43 млрд), что на 14,7% больше соответствующих расходов бюджета в 2023 году. Расходы на государственные органы в Белоруссии в 2024 году планируется увеличить на 21% - до 1,27 млрд белорусских рублей ($0,39 млрд).