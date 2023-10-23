В Белоруссии заявили о планах ввести единый имущественный платеж

Также поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение ставок налога с предпринимателей

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии представит в Палате представителей Национального собрания (парламента) проект закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", предусматривающий, в частности, введение единого имущественного платежа и повышение налоговых ставок. Встреча депутатов с премьер-министром Романом Головченко состоится во второй половине дня 23 октября, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты белорусского парламента.

"Единый имущественный платеж - общая сумма налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, подлежащая уплате физическим лицом", - указано в проекте закона, разработанном Совмином.

Повышение ставок

Законопроект предполагает повышение с 13% до 25% ставки подоходного налога с физических лиц, годовой доход которых превышает 200 тыс. белорусских рублей [5,88 млн российских рублей по курсу Национального банка Белоруссии], в случае его получения от источников в стране в виде дивидендов, по трудовым и гражданско-правовым договорам о выполнении работ, оказании услуг и создании объектов интеллектуальной собственности.

Предполагается увеличение с 20% до 30% ставки подоходного налога с индивидуальных предпринимателей, у которых в текущем налоговом периоде доходы с начала календарного года превысили 500 тыс. белорусских рублей (14,69 млн российских рублей).

Также поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение ставок единого налога с предпринимателей. В частности, для проживающих в Минске физических лиц, занимающихся реализацией котят и щенков, ежемесячная ставка вырастет с 94 до 101 белорусского рубля (2,76 тыс. - 2,97 тыс. российских рублей), для столичных булочников - с 96 до 103 белорусских рублей (2,82 тыс. - 3,03 тыс. российских рублей).

Ставку налога на прибыль для организаций, у которых в текущем налоговом периоде налоговая база превысила 25 млн белорусских рублей (734 млн российских рублей), планируется увеличить с 20% до 25%. С 5% до 10% предполагается повысить ставку на прибыль от реализации товаров собственного производства, включенных в перечень высокотехнологичных товаров, определяемый Совмином.

Законопроект предусматривает применение десятикратной ставки транспортного налога в отношении транспортных средств повышенной комфортности, включенных в соответствующий определяемый Совмином список, если с момента их выпуска не прошло трех лет.

Дипломаты и мартекплейсы

Налоговый кодекс предполагается дополнить статьей, регламентирующей постановку на учет в налоговом органе дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных организаций. Предполагается, что постановка будет осуществляться по сообщению белорусского МИД, в котором будут указаны данные учреждения и лица, уполномоченного действовать от имени плательщика, а также лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. "Сообщение направляется в министерство по налогам и сборам в течение десяти рабочих дней со дня поступления в министерство иностранных дел от плательщика информации об оказании содействия в присвоении учетного номера плательщика", - указано в законопроекте.

Также документ предусматривает введение статьи, определяющей порядок блокирования недобросовестных иностранных онлайн-ретейлеров. "Мероприятия по пресечению нарушений налогового законодательства иностранной организацией, иностранным индивидуальным предпринимателем, осуществляющими электронную дистанционную продажу товаров, оказывающими услуги в электронной форме, <...> направлены на выявление фактов осуществления деятельности без постановки на учет в налоговом органе и (или) задолженности по налогам (сборам)", - говорится в проекте закона, который наделяет налоговое ведомство правом ограничения доступа к торговой онлайн-площадке.

"Ограничение (возобновление) доступа к интернет-ресурсу <...> осуществляется в порядке, определяемом Советом министров Республики Беларусь", - указано в документе.