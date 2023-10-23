В АТОР заявили, что снижение цен на туры в Египет не связано с конфликтом в Израиле

Восьмидневные туры в Египет с захватом ноябрьских праздников с вылетом из Москвы и питанием "все включено" в отель "три звезды" стоят от 105 тыс. рублей на двоих, в отель "четыре звезды" - от 125 тыс. рублей, в отель "пять звезд" - от 140 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Снижение стоимости туров в Египет вызвано динамическим ценообразованием и не связано с конфликтом в Израиле, падения спроса на путешествия в страну нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в СМИ появилась информация о резком снижении цен на туры в Египет из-за израильско-палестинского конфликта.

"Как констатируют участники рынка, на текущий момент продажи туров на египетском направлении соответствуют сезонному спросу. Падения объемов нет. Египет уверенно входит в топ-3 самых бронируемых выездных направлений на ноябрьские и новогодние праздники. Что касается краткосрочного снижения цен на туры, то оно связано с динамическим ценообразованием", - говорится в сообщении.

Эксперты пояснили, что такой тренд характерен для нескольких периодов в осенне-зимнем сезоне, в том числе для первой половины октября, до старта осенних школьных каникул и ноябрьских праздников, а также для вылетов в январе сразу по окончании новогодних праздников.

По данным ведущих туроператоров, в первые дни обострения конфликта между Израилем и Палестиной продажи туров в Египет с вылетами в ближайшие три-пять дней несколько затормозились. Туристы наблюдали за ситуацией. В настоящий момент угрозы безопасности для россиян в Египте нет.

Восьмидневные туры в Египет с захватом ноябрьских праздников с вылетом из Москвы и питанием "все включено" в отель "три звезды" стоят от 105 тыс. рублей на двоих, в отель "четыре звезды" - от 125 тыс. рублей, в отель "пять звезд" - от 140 тыс. рублей. Новогодние туры с аналогичными параметрами в отель "три звезды" стоят от 188 тыс. рублей, в отель "четыре звезды" - от 199 тыс. рублей, в отель "пять звезд" - от 220 тыс. рублей, уточнили в ассоциации.