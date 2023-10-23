"Мобиус технологии" и VK Tech планируют совместные разработки в сфере IT

Партнерство предполагает активное использование широкого пула цифровых продуктов и технологий VK Tech

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский системный интегратор "Мобиус технологии" и VK Tech планируют совместно разрабатывать и развивать совместные проекты в сфере информационных технологий (IT). Компании подписали соответствующий меморандум, сообщили в пресс-службе "Мобиус технологий".

"Компания "Мобиус технологии" и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны планируют разрабатывать и развивать совместные проекты", - отметили в компании.

Партнерство предполагает активное использование широкого пула цифровых продуктов и технологий VK Tech, таких как, в частности, облачные сервисы VK Cloud и инструменты корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, решения для управления рисками VK GRC и налоговый мониторинг VK Tax Compliance.

"Мобиус технологии" - поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания информационной инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, российский системный интегратор с собственным штатом IT-инженеров, архитекторов и узкопрофильных специалистов, которые могут обеспечить цифровую устойчивость, независимость и трансформацию IT-инфраструктуры клиента.