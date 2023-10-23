Константинов заявил, что Крыму удалось за 10 лет стать развитым регионом России

Председатель государственного совета республики также отметил, что в регионе готовятся к празднованию 10-летия Крымской весны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Крым за почти 10 лет, прошедших с момента вхождения региона в состав России, смог стать высокоразвитым регионом и продолжает создавать инфраструктуру и решать стоящие перед ним проблемы. Об этом на Ялтинском международном форуме сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"Крым живет и развивается, несмотря на все сложности за последние 10 лет мы не перестаем создавать свою инфраструктуру, решать свои проблемы и готовимся к очень важному для нас этапу - празднованию 10-летия Крымской весны, которая пройдет в марте. За эти 10 лет мы проделали фантастическую работу, и со всей ответственностью могу сказать, что опыт Крыма является абсолютно уникальным. Нам удалось из лихолетья украинской нашей реальности превратиться в высокоразвитый регион Российской Федерации, и это всего за 10 лет", - сказал он.

Константинов отметил, что водная, энергетическая и продовольственная блокады со стороны Украины "не сломили волю крымчан". "Все политические мероприятия, которые мы проводим - выборы, референдумы, голосование - все подтверждает безусловное единство крымчан. Мы верны своему выбору", - добавил он.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствие которого зачитал постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, традиционно на Ялтинском международном форуме рассматриваются наиболее актуальные задачи взаимодействия с зарубежными партнерами в вопросах инвестиционного, внешнеторгового, инфраструктурного сотрудничества. "Планируется также уделить особое внимание будущему нашей огромной страны, молодому поколению, которое будет строить новую архитектуру международных отношений", - процитировал слова Аксенова Мурадов.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.