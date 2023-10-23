Россия семикратно нарастила поставки злаков в Монголию в 2023 году

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко также отметила увеличение поставок кормов для животных в 2,5 раза

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия существенно в этом году нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков в семь раз, кормов для животных в 2,5 раза. Об этом на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Наблюдаем рост товарных потоков по отдельным направлениям. В этом году в 2,5 раза Россия нарастила поставки кормов для животных, в семь раз - злаков", - сказала она.

Абрамченко отметила, что партнеры видят большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией.

Вице-премьер РФ также сообщила, что стороны также продолжают взаимодействие и в гуманитарной сфере: за два года Россия и Монголия увеличили квоты для обучения монгольских студентов в российских вузах на 95 мест. На этот учебный год выделено 620 бюджетных мест.

"Готовы удовлетворить запрос наших монгольских друзей о перераспределении этой квоты в пользу востребованных инженерных специальностей. В том числе для этого договорились о создании центра целевой подготовки Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" на базе Энергетического института Монгольского государственного университета науки и технологий", - добавила она.