Монголия будет без пошлин поставлять отдельную продукцию АПК в Россию

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, Россия в 2023 году существенно нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия одобрила Монголии беспошлинный ввоз отдельной сельхозпродукции. Об этом на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельхозяйственной продукции из Монголии", - сказал она.

По ее словам, Россия в этом году существенно нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков - в семь раз, кормов для животных - в 2,5 раза.

Абрамченко отметила, что партнеры видят большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией.