23 октября, 08:46,
обновлено 23 октября, 08:48

Россия и Монголия начали обсуждать сотрудничество в сфере мирного атома

Стороны также начали вести переговоры по недропользованию

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия и Монголия начали вести переговоры по недропользованию и в сфере мирного атома. Об этом на заседании Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Есть несколько новых направлений в сферах недропользования и мирного атома. Предлагаю приступить к работе", - сказала она.

Несколько лет назад Россия предлагала оказать помощь Монголии в строительстве новых генерирующих мощностей, либо в виде ТЭС, либо АЭС, вместо строительства ГЭС на Селенге, главном притоке Байкала.

Монголия планирует построить ряд ГЭС на одном из притоков Байкала - реке Селенге, а также ее притоках. При этом Селенга обеспечивает до 80% притока вод в озеро. 

Теги:
РоссияМонголияАбрамченко, Виктория Валериевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация