Эксперты заявили, что Россия опустилась на десятое место по числу хакерских атак

В тройку лидеров вошли Китай, Индия и США

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия заняла десятое место в рейтинге самых атакуемых хакерами стран мира в III квартале 2023 года, опустившись с восьмой позиции во II квартале. Об этом говорится в исследовании компании StormWall (российский разработчик решений по информационной безопасности), которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики компании отметили тенденцию к снижению числа атак на российские компании. "Очевидно, что активность хактивистов постепенно падает, и мы можем ожидать дальнейшего снижения числа атак", - говорится в исследовании.

В традиционной тройке лидеров по хакерским атакам Китай поднялся на первое место в III квартале (14,8% от числа всех атак) с третьего во II квартале, Индия сохранила второе место (14,3%), США опустились на третье место (12,6%) с первого.

По данным аналитиков, в последнее время возрос интерес хакеров к Европе. Так, произошел значительный всплеск DDoS-атак на различные организации в странах ЕС, что связано с политической ситуацией в мире. Общий рост атак на страны ЕС в III квартале 2023 года составил 83% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На четвертом месте по числу атак в мире расположилась Германия (9,2%), Франция занимает пятое место (8,7%), а Польша находится на восьмой позиции (5,3%). Большинство атак в Германии было направлено на финансовые учреждения, во Франции - на финансовые организации и транспортные системы, а в Польше подверглись атакам федеральные правительственные СМИ, финансовая отрасль и биржи, говорится в исследовании.

Также значительный рост DDoS-атак отмечается на Ближнем Востоке. В частности, их число в ОАЭ в III квартале выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по числу атак в мире страна занимает шестое место (7,3% от общего количества). Эксперты связывают рост числа атак на Ближнем Востоке с активной экспансией российских компаний в данном регионе, которые ищут новые перспективные рынки для ведения бизнеса. С помощью DDoS-атак хакеры пытаются помешать российским компаниям развивать бизнес на Ближнем Востоке, также в регионе активизировались обычные злоумышленники, которые рассматривают растущий бизнес в ОАЭ как новую возможность для шантажа и вымогательства, отмечают аналитики. В рейтинге из данного региона Саудовская Аравия занимает 11 позицию (3,6%), Катар находится на 12 месте (3,2%).