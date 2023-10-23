Естественным монополиям могут дать право пользования участками недр без аукциона

Авторы законопроекта напомнили, что правительство поставило задачи по разработке перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по энергетике Павлом Завальным внесла в Госдуму законопроект, который предполагает, что право пользования участками недр местного значения будет предоставлено субъектам естественных монополий в сфере транспортировки нефти и газа без аукциона. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О недрах".

Речь идет о субъектах естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, которые выполняют работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту магистральных газопроводов и их неотъемлемых технологических частей, а также о субъектах естественной монополии в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые выполняют работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и их неотъемлемых технологических частей.

Нормы законопроекта будут распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены правительством РФ исходя из приоритетности реализации инфраструктурных проектов, в остальных же случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Авторы законопроекта напоминают, что правительством РФ поставлены задачи по разработке перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны, включающего в себя, в том числе, ускорение реализации инфраструктурных трубопроводных проектов, позволяющих перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - на Юг и Восток, расширение экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири, модернизацию инфраструктуры Единой системы газоснабжения.

"Оперативная реализация поставленных целей и задач предполагает увеличение количества и масштаба физического строительства инфраструктурных проектов трубопроводного транспорта и без существенной минимизации количества и сроков административных процедур представляется объективно невозможной", -говорится в пояснительной записке.