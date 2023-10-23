Кабмин утвердил план реализации стратегии развития Сибири до 2035 года

Он включает более 150 мероприятий, направленных на создание и модернизацию инфраструктуры, повышение транспортной доступности, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, включающий реконструкцию дорог и научной базы региона. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина отметил, что президент РФ Владимир Путин обращал внимание на важность развития Сибири в интересах всей страны. Мишустин напомнил, что в начале года правительство приняло стратегию социально-экономического развития этого округа до 2035 года.

"Теперь утвержден план ее реализации. Документ сформирован на основе предложений российских субъектов и профильных ведомств", - указал премьер. "Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики этих регионов, повысить ее конкурентоспособность и создать новые рабочие места", - сказал он.

По словам Мишустина, план включает более 150 мероприятий, направленных на создание и модернизацию инфраструктуры, повышение транспортной доступности. Так, отметил премьер, будет произведена реконструкция и увеличение пропускной способности аэропортов, в надлежащее состояние приведут крупные участки дорог, что очень важно, "учитывая растущую популярность туристических мест Алтая, Иркутской области".

Глава кабмина обратил внимание, что в округе сформирована прочная научно-исследовательская база, "которую необходимо совершенствовать". "В ближайшие годы завершится проект по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, для университетов Томска и Новосибирска будут построены два кампуса мирового уровня", - перечислил он.

Особый акцент в плане развития, заметил Мишустин, сделан на привлечение частных капиталовложений с применением кластерного подхода. "Будут реализованы инвестиционные и инфраструктурные проекты в ключевых секторах макрорегиона", - сказал председатель правительства, перечислив среди них горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, нефтегазовый комплекс и сферу туризма.