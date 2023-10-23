На Украине вышел из строя гидроагрегат одной из гидроаккумулирующих электростанций

По данным Минэнерго страны, без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минэнерго Украины сообщило о выходе в аварийный ремонт гидроагрегата одной из гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).

"Из-за выявленной неисправности оборудования вышел в аварийный ремонт гидроагрегат ГАЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго. При этом не указано, о какой из ГАЭС идет речь. Самые крупные гидроаккумулирующие электростанции на Украине - Киевская и Ташлыкская.

По данным Минэнерго, в настоящее время без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Из-за технологических нарушений в Черниговской области обесточены 1,6 тыс. абонентов, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области - более 700 потребителей.

За прошедшие сутки в результате технологических нарушений без электричества временно оставались более 5 тыс. потребителей в Днепропетровской области, почти 20 тыс. - в Кировоградской, 12 тыс. - в Харьковской.