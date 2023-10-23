Гагаузия оценила потери из-за решения Кишинева сократить бюджет автономии в $5 млн в год

По словам советника главы автономии Михаила Влаха, правящая партия не выделила ни лея Гагаузии по программе "Европейское село"

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Гагаузия из-за одобренных президентом Молдавии Майей Санду поправок в Налоговый кодекс будет ежегодно терять более 100 млн леев ($5,4 млн). Об этом сообщил советник главы автономии Михаил Влах.

"План Майи Санду прост - финансовое удушение непокорных гагаузов. <…> Сегодня в Молдове разрешено только молиться на европейские подачки и кредиты, которые раздают с высочайшего разрешения Майи Санду", - написал Влах в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, правящая партия не выделила ни лея Гагаузии по программе "Европейское село".

Влах подчеркнул, что с одной стороны молдавское руководство урезает бюджетное финансирование, а с другой - препятствует лидеру запрещенной Конституционным судом республики партии "Шор" Илану Шору реализовывать в Гагаузии инфраструктурные и социальные проекты, блокируя спонсорские поступления из-за рубежа.

"Сейчас под ударом оказалась и социальная инициатива гагаузских властей по выплате из внебюджетных средств по 1 000 леев ($54) нуждающимся пенсионерам", - отметил Влах.

С мая отношения между Кишиневом и Комратом обострились после того, как власти Молдавии попытались объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победила представитель партии "Шор" Евгения Гуцул. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии. На прошлой неделе одобренный документ парламентом подписала Санду.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".