Торгпред РФ в Китае заявил, что Ляонин становится важным хабом российско-китайских связей

В последние годы сотрудничество между Россией и провинцией Ляонин развивается особенно активно, рассказал Алексей Дахновский

ПЕКИН, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Провинция Ляонин становится важным хабом российско-китайских деловых связей на северо-востоке КНР. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, участвующий в открывшемся в Шэньяне (административный центр провинции Ляонин) российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества.

"В последние годы сотрудничество между Россией и провинцией Ляонин развивается особенно активно", - отметил торгпред. Если раньше неформальный статус хаба на передовой российско-китайского взаимодействия носила только провинция Хэйлунцзян, продолжил он, то теперь налицо тенденция к увеличению роли Ляонина до уровня аналогичного хаба.

По данным китайской таможни, в 2022 году товарооборот между Россией и провинцией Ляонин вырос на 25% и составил почти 36 млрд юаней (около $5 млрд). По словам Дахновского, ожидается, что в 2023 году этот показатель будет еще более высоким.

"Мы сообща сейчас работаем не только над количественным, но и над качественным увеличением этих показателей. Увеличивается ассортимент экспортируемых и импортируемых товаров, расширяется география поставок, все больше регионов участвуют в двусторонней торговле", - подчеркнул собеседник. Провинция Ляонин, напомнил он, известна своей мощной производственной базой, отличается давними традициями сотрудничества с Россией и обладает таким важным преимуществом, как хорошее географическое расположение. Сейчас в регионе реализуются некоторые новые инициативы по двустороннему сотрудничеству.

В начале года в Шэньяне в районе Ляочжун был создан Российско-китайский торгово-промышленный парк. Форум, на котором было объявлено об этом, стал крупнейшим за последние годы мероприятием с участием российского бизнеса в Ляонине: было подписано 40 контрактов на сумму около 8 млрд юаней. Реализация проекта Российско-китайского торгово-промышленного парка осуществляется на базе новой местной комплексной бондовой зоны - с новыми таможенными складами, центрами диагностики и ремонта, беспошлинной обработки, помещения для хранения замороженной продукции, хозяйственными и административными зданиями, рассказал торгпред.

"Сейчас в провинции Ляонин работает уже много российских компаний. Мы надеемся, что эти и другие предоставленные китайской стороной новые возможности откроют еще большие перспективы для российско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества", - резюмировал он.