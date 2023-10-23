СМИ: Украина сократила импорт кокса на треть в январе-сентябре 2023 года

По данным портала "Укррудпром", страна импортировала 221,6 тыс. тонн кокса

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Таможенная служба Украины (ГТС) зафиксировала снижение импорта кокса и полукокса на 33,2% в натуральном выражении в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил профильный портал "Укррудпром" со ссылкой на статистику таможенного ведомства.

По его данным, всего страна импортировала 221,6 тыс. тонн кокса. При этом в денежном выражении его импорт сократился еще больше - на 45,9%, до $88,978 млн. Основная доля поставок пришлась на Польшу (86,8%), кроме того, кокс закупался в Колумбии (10,2%) и Чехии (2%).

До 2022 года Украина более 43% кокса закупала в России.