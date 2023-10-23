Володин призвал МВД не злоупотреблять проверкой бизнеса

Председатель Госдумы отметил, что сотрудники органов внутренних дел должны дать бизнесу "спокойно работать"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сотрудников органов внутренних дел дать бизнесу "спокойно работать" и не злоупотреблять проверками в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

"Здесь нужно сказать спасибо нашей Генеральной прокуратуре - они здесь позицию заняли. Мы поддерживаем их, потому что на самом деле видишь, что, с одной стороны, проверки, которые раньше, допустим, той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались, сейчас прекратились и ушли больше в систему МВД", - заявил Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства.

Он подчеркнул, что в своей деятельности в этой сфере органы МВД должны руководствоваться поручением президента РФ. "Поэтому важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента. <...> Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность. А что касается бизнеса, дайте им спокойно работать, то, что говорит президент, выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы", - председатель Госдумы.

Ранее Путин поручил правительству завершить переход от проведения проверок бизнеса к профилактической работе, если деятельность предпринимателей не связана с риском причинения вреда. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.