В Думу внесли законопроект об установке наружной рекламы на космической технике

Согласно документу, установка такой рекламы может стать источником дополнительного дохода как для федерального бюджета, так и для "Роскосмоса"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность установки наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике. Документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента, вносит поправки вносятся в закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний, указывают авторы документа. По оценке ГК "Роскосмос", потенциальный доход от реализации таких проектов с учетом действующих стратегических документов по космической деятельности может составить до 200 млн рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Установка наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике может стать источником дополнительного дохода как для федерального бюджета, так и для госкорпорации "Роскосмос". Прибыль от осуществления деятельности по установке рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещению рекламы на космической технике (после уплаты налога на прибыль) предлагается в равных частях перечислять в федеральный бюджет и в качестве взноса на формирование специальных резервных фондов госкорпорации "Роскосмос", отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, ГК "Роскосмос" наделяется полномочиями по заключению договоров на установку рекламных конструкций и размещение рекламы на объектах космической инфраструктуры и изделиях космической техники, находящихся в федеральной собственности. "Проведение рекламных кампаний и заключение вышеуказанных договоров в сочетании с действующими космическими программами позволят популяризировать космическую деятельность, привлечь молодые кадры в космическую отрасль, а также получить доход, который целевым образом будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов", - говорится в пояснительной записке.

Ранее начальник отделения по координации и управлению НИОКР по средствам выведения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Сергей Волков рассказал журналистам, что в настоящий момент ведется работа по получению права заключать контракты на размещение рекламы на ракетах. РКЦ "Прогресс", отметил он, является изготовителем ракет, заказчиками являются госкорпорация "Роскосмос" или Минобороны РФ. По словам представителя РКЦ, на ракете есть согласованные зоны, которые могут выделяться под коммерцию.