Белоусов заявил о достижении числа занятых в секторе МСП порядка 30 млн

Это выше, чем планировалось к 2030 году, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Численность занятых в секторе МСП в настоящее время достигла порядка 30 млн человек, это выше, чем планировалось к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на парламентских слушаниях в Госдуме на тему развития малого и среднего предпринимательства.

"В 2020-м году президент Российской Федерации одним из ключевых показателей достижения национальных целей развития определил увеличение численности занятых в секторе МСП до 25 млн человек к 2030-му году. На сегодняшний день этот показатель - формально выполнен. И даже - перевыполнен. В секторе малого и среднего бизнеса сейчас работают уже порядка 30 млн граждан", - сказал Белоусов.

Как отметил он, всего за три года число занятых в секторе МСП увеличилось на 7 млн человек. При этом основной прирост численности обеспечен увеличением числа самозанятых - более чем на 6 млн человек.

Первый вице-премьер также отметил, что число индивидуальных предпринимателей за три года увеличилось почти на 500 тыс. "Важно, что практически весь прирост произошел за последний год. Количество наемных работников в секторе выросло также на 500 тыс. человек. Такова объективная картина", - констатировал Белоусов.