Орешкин заявил, что такого низкого уровня безработицы в России еще не было

В настоящее время он находится на отметке в 3%, уточнил помощник президента РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Нынешний уровень безработицы в России находится на исторически низком уровне, которого в России еще не было, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Сейчас он уже находится на отметке в 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране еще никогда не было", - сказал Орешкин, добавив, что именно частный бизнес стал новой силой, позволивший наладить новые каналы поставок, создать тысячи новых брендов, которые успешно заменяют компании, покинувшие российский рынок.

Согласно опубликованному прогнозу социально-экономического развития РФ социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, Минэкономразвития ожидает безработицу на уровне 3,1%. Согласно документу, в 2022 году безработица была зафиксирована на уровне 3,9%.

Также согласно макропрогнозу, МЭР ожидает роста реальных денежных доходов населения в 4,3% в 2023 году. В 2024 году этот показатель может вырасти на 2,7%, в 2025-2026 годах - на 2,6%, отмечается в документе.