В Шерегеше намерены построить аэровокзальный комплекс в 2026 году

Проект проходит госэкспертизу, заключение по которой планируется выдать в 2024 году

ТАСС, 23 октября. Строительство аэропорта в Шерегеше Кемеровской области планируется завершить в 2026 году, следует из опубликованного на сайте кабмина РФ плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

"Строительство нового аэровокзального комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш". Срок исполнения - 2026 год", - указано в документе.

Уточняется, что пропускная способность терминала аэропорта составит до 1,7 млн пассажиров в год. Власти Кузбасса оценивают общую стоимость строительства аэропорта Шерегеша с сопутствующей инфраструктурой в 35 млрд рублей. Из них около 15 млрд - строительство дорог, газопровода, объектов энергообеспечения, 5 млрд - инвестиции "Новапорта" в строительство терминала. Сейчас туристы прилетают в аэропорт Новокузнецка в 180 км от курорта, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или автобусе. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать строительство аэропорта Шерегеша не позднее 2025 года. Участок под строительство аэровокзала был определен весной 2022 года. В настоящее время проект проходит госэкспертизу, заключение по которой планируется выдать в 2024 году.