МИД рассчитывает на скорый запуск проектов сотрудничества регионов РФ с Африкой

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил о важности исполнения желания африканских партнеров видеть конкретные действия возвращения России на континент, в том числе с продвижением возможностей регионов страны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что вскоре заработают проекты сотрудничества российских регионов с Африканским континентом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров на заседании Крымско-африканского делового совета.

"Рассчитываем, что вскоре заработают проекты по сотрудничеству регионов РФ со странами Африки", - сказал он, выступая на заседании совета, которое проходит в рамках Ялтинского международного форума.

Озеров обратил внимание, что на втором саммите Россия - Африка были приняты очень важные документы - декларация и план действий по партнерству на 2023-2026 годы. В этом плане, как отметил дипломат, "отдельно выделена тематика международного межрегионального и межмуниципального сотрудничества в условиях качественно иной геополитической обстановки".

Этот план заработал, подчеркнул он. Озеров указал, что Крым, к примеру, уже активно сотрудничает с африканскими странами в образовательной сфере. "Считаем принципиально важным, чтобы было исполнено желание наших африканских друзей и партнеров видеть конкретные действия нашего возвращения на континент, в том числе с продвижением возможностей российских регионов", - заключил он.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.