Белоусов заявил, что малый бизнес будут стимулировать выходить на внешние рынки

Для этого планируется расширение инструментов поддержки группы Российского экспортного центра, сообщил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия будет стимулировать малый бизнес выходить на внешние рынки за счет расширения инструментов поддержки группы Российского экспортного центра. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства в Госдуме.

"Будем стимулировать малый бизнес выходить на внешние рынки за счет расширения инструментов поддержки группы Российского экспортного центра. Развития инфраструктуры международных транспортных коридоров и промышленных зон за рубежом", - сказал он.