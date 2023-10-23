Мантуров заявил о необходимости преференций отечественным непродовольственным товарам

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что на российском рынке образовались емкие незанятые ниши

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Отечественным непродовольственным товарам необходимо предоставить преференции, чтобы помочь им занять ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании Национального промышленного конгресса Promspace.

По его словам, сейчас на российском рынке образовались емкие незанятые ниши, в частности это гигиеническая, парфюмерно-косметическая продукция, бытовая химия и другие сегменты легкой промышленности.

"Но отечественным брендам пока на сегодняшний день не хватает силы, чтобы охватить образовавшиеся после ухода иностранных компаний ниши. И нужно помочь им занять как можно больше, в частности, торговых площадей. Нам необходимо вместе проработать преференции отечественным непродовольственным товарам в рознице", - заявил вице-премьер.

Речь идет, в первую очередь, о продукции национальных производств, когда российские производители конкурируют не только с импортными товарами, но и с локализованными, пояснил зампред правительства.

"Такой разумный и взвешенный протекционизм в нынешних условиях очень важен для отраслей промышленности, которые напрямую работают в интересах наших граждан. Мы с вами должны сделать все, чтобы вернуть себе доминирование на не продовольственном рынке, и у нас для этого есть все возможности", - заключил вице-премьер.