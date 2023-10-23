В Томской области к 2030 году построят экотехнопарк для переработки опасных отходов

Проект позволит перерабатывать 50 тыс. тонн отходов I и II классов опасности в год

ТАСС, 23 октября. Экотехнопарк "Западная Сибирь" для переработки отходов первого и второго класса, то есть самых опасных, будет построен в городе Северске Томской области к 2030 году. Об этом говорится в плане реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, утвержденном правительством РФ.

"Создание экотехнопарка "Западная Сибирь" (г. Северск, Томская область), переработка 50 тыс. тонн в год отходов I и II классов опасности. <…> Срок исполнения - 2030 год", - говорится в документе.

В мае 2022 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства экотехнопарка. Производственно-технический комплекс будет принимать на переработку отходы предприятий Томской области и других регионов

Еще один экотехнопарк - "Восток" - такой же мощности строится в Иркутской области на промплощадке бывшего комбината "Усольехимпром", где идет ликвидация крупного очага химического загрязнения. Первую очередь планируется ввести в строй в 2024 году. Основной специализацией экотехнопарка станет переработка ртутьсодержащих отходов, на выходе будет получаться товарная продукция - ртуть высокой чистоты, вольфрам, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. Он также будет обезвреживать и утилизировать другие промышленные отходы, образующиеся на предприятиях Иркутской области.

Оба проекта по созданию в Сибири экотехнопарков реализует госкорпорация "Росатом".