Эксперимент с отменой НДС для общепита могут расширить на другие отрасли

Первый вице-премьер отметил, что мера доказала свою эффективность

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Эксперимент по отмене НДС для общепита планируется распространить на другие отрасли, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в Госдуме на парламентских слушаниях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства.

"Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли. Он освобождает малый бизнес с выручкой менее двух миллиардов рублей от уплаты НДС и способствует "обелению", - сказал Белоусов.

"Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать", - констатировал первый вице-премьер.

С 1 января 2022 года некоторые предприятия общественного питания в России освобождены от уплаты НДС. Для этого одновременно должны выполняться следующие условия: сумма годового дохода организации или ИП не превышает 2 млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составляет не менее 70%, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или ИП в пользу физлиц, не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить пилотный проект для предприятий сферы общепита. Он пояснил, что компании, использующие упрощенный режим налогообложения (УСН), обязаны перейти на общий налоговый режим, "если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки".