Подмосковная компания создала опытный участок для новых источников питания

Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Компания "Трион" в Московской области, которая занимается цифровыми источниками питания для светодиодного освещения, создала на своем предприятии опытный участок по разработке новых источников питания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Запуск опытного участка стал одним из этапов по модернизации производства. Там будут производить элементы системы управления освещением, источники аварийного питания и светодиодные модули. Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что компания "Трион" - производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения, разработанных с использованием отечественных цифровых микросхем. В пресс-службе уточнили, что запуск в работу опытного участка позволит предприятию не только разрабатывать образцы, но и оперативно выпускать опытные партии, в том числе мелкосерийные. В ближайшее время компания планирует дооснастить участок технологичным стендом для проведения функционального контроля произведенной продукции и стендами для проведения испытаний по технологическому прогону изделий.

"Корпорация развития Московской области оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестиционного проекта в Сергиево-Посадском городском округе", - добавили в министерстве.