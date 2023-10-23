Адвокаты пожаловались на отказ следствия разрешить медобследование Коломойского

По словам Александра Лысака, в СИЗО у его подзащитного ухудшилось состояние здоровья

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Адвокаты жалуются на отказ следователей и прокуратуры разрешить медицинское обследование находящегося в СИЗО украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), несмотря на ухудшившееся самочувствие в связи с обострением у него заболеваний. Об этом сообщает агентство ТСН.

По словам адвоката Александра Лысака, в СИЗО у его подзащитного ухудшилось состояние здоровья. Адвокат отметил, что сторона защиты неоднократно предоставляла суду, следствию, прокурорам документы, подтверждающие наличие у Коломойского заболеваний и необходимость его постоянного лечения и медицинского наблюдения врачей. "Уже сейчас у Игоря Валерьевича началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови, начало ухудшаться зрение. Однако наши просьбы фактически игнорируются", - цитирует агентство адвоката.

Лысак также заявил, что адвокаты просили перевести Коломойского в военно-медицинское управление Службы безопасности Украины (СБУ), провести ему медицинское обследование в еврейском медицинском центре "Джей эм си", предоставить разрешение на анализ крови независимыми медицинскими учреждениями, однако либо получили отказ, либо их ходатайства были оставлены без ответа.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как СБУ предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 годах бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. 6 октября Киевский апелляционный суд отказал Коломойскому в удовлетворении апелляционной жалобы, оставил его под стражей и сохранил размер залога.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.