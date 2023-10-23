В ЦБ назвали "смертельной угрозой" для банков отсутствие плавающих ставок

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин отметил, что в вопросе переменных ставок по кредиту необходимо сбалансированное решение

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Отказ от плавающих ставок по кредитам для бизнеса может навредить банковской системе, кредитные организации в таком случае могут перестать кредитовать. В вопросе переменных ставок по кредиту необходимо сбалансированное решение, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Большинство людей устроены так, что им хочется стабильности, в том числе и в бизнесе, и в жизни. Лучше, когда стабильные цены, стабильные процентные ставки, по крайней мере, в течение срока действия кредитного договора. Это вот такой идеал. Но, к сожалению, если темпы инфляции высокие и неустойчивые - как правило, они бывают устойчивыми только когда низкие - то может происходить колебание процентных ставок. И здесь особенность в том, что большинство заемщиков - это относится к крупному, среднему и даже малому бизнесу, если это не микробизнес - плавающие ставки в соответствии с условиями договора могут быть пересмотрены банком, они, как правило, неприятны, но несмертельны. А банковский бизнес устроен так, что для банков, если значительная часть кредитного портфеля по фиксированной ставке, для них это смертельная угроза. Они действительно могут обанкротиться из-за таких колебаний ставок", - сказал Тулин.

Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо сбалансированное решение: защитить от излишних колебаний процентных ставок наиболее уязвимые категории заемщиков и не навредить экономике. "Если обязать банки вообще не применять плавающие ставки, они перестанут кредитовать. Риски для них большие очень", - подчеркнул Тулин.

В этой связи он напомнил, что в настоящее время в Госдуме находится законопроект, который предусматривает ограничение колебаний плавающей ставки по кредитам для на субъектов микробизнеса. Тулин также отметил, что законодательная инициатива поддержана со стороны ЦБ, а также банков и бизнеса.