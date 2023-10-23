Кабмин рассмотрит дополнительную поддержку бизнеса в Севастополе и Крыму

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщал, что в октябре министерство планирует представить в правительство новый пакет дополнительных мер поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство РФ готово обсудить дополнительные меры поддержки бизнеса в Севастополе и Республике Крым. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопросы во время парламентских слушаний по развитию малого и среднего бизнеса в Госдуме.

В ходе слушаний Белоусову был задан вопрос о возможности новых мер поддержки бизнеса в этих субъектах федерации в связи с ростом закупочных цен, снижением выручки и миграцией предпринимателей в другие регионы РФ.

"Поддерживается полностью. Ответ - да", - сказал первый вице-премьер РФ.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и по контролю 28 сентября заявлял, что в октябре министерство планирует представить в правительство новый пакет дополнительных мер поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя.