Bloomberg: КНР наращивает запасы кобальта на фоне низких цен на руду

По данным агентства, в Китае приняли решение закупить около 3 тыс. тонн металла

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Китай принял решение о дополнительных закупках кобальта на фоне низких цен на металл, который считается "критически важным" для широкого перечня высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Государственное управление продовольственных и стратегических резервов КНР приняло решение закупить "около 3 тыс. тонн металла", который широко используется в производстве множества компонентов "от аккумуляторов для электромобилей <...> до сплавов в аэрокосмической отрасли". Мировые цены на кобальт упали более чем на 60% с мая 2022 года на фоне роста поставок со стороны основных его производителей - Демократической Республики Конго и Индонезии. В связи с этим государственное агентство проводит закупки "для защиты отечественных производителей, а также критических отраслей промышленности, включая производство оборонной сферы, от перебоев в поставках", указывает Bloomberg.

При этом данный шаг властей Китая произошел на фоне попыток Запада "ослабить влияние [КНР] на мировые цепочки поставок", а также свести к минимуму риск дефицита этого "критически важного" ресурса в будущем, утверждает агентство. В июле Китай уже осуществил закупки в объеме около 5 тыс. тонн в целях формирования стратегических запасов кобальта.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на отчет британской компании Darton Commodities, специализирующейся на торговле кобальтом, сообщила, что КНР в ближайшие два года станет добывать более половины кобальта в мире. Сейчас доля Китая в глобальной добыче этого металла составляет около 44%.