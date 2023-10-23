Во Вьетнаме заявили, что рост экономики с начала 2023 года составил 4,24%

Премьер-министр страны Фам Минь Чинь заявил, что стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность

ХАНОЙ, 23 октября. /ТАСС/. Рост экономики Вьетнама в третьем квартале 2023 года составил 5,33%, а за девять месяцев - 4,24%. Об этом заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь, выступая с докладом об итогах выполнения плана социально-экономического развития в 2023 году на открывшейся в Ханое шестой сессии Национального собрания (парламента) Вьетнама 15-го созыва.

"Вьетнамская экономика продолжила тенденцию на восстановление. Поставленные цели социально-экономического развития страны в основном реализованы", - отметил премьер. По его словам, стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, удержать под контролем инфляцию, добиться роста ВВП. По итогам 2023 года ожидается выполнение и перевыполнение не менее 10 из 15 намеченных показателей социально-экономического развития страны, подчеркнул глава правительства.

Премьер также указал, что под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, стране удалось сохранить социально-политическую стабильность, укрепить оборону и безопасность. Кроме того, больших успехов достиг Вьетнам во внешнеполитической деятельности и усилении международной интеграции. В оставшийся до конца года период правительство приложит усилия для реализации всех плановых показателей на 2023 год, при этом рост ВВП должен превысить 5%, а инфляция сохранится на уровне 3,5-4% в годовом выражении, сказал Фам Минь Чинь.

Шестая сессия Нацсобрания 15-го созыва продлится до 29 ноября. Депутаты высшего законодательного органа рассмотрят актуальные вопросы социально-экономического развития страны, а также примут девять законопроектов, в числе которых законопроекты о внесении изменений и дополнений к закону о национальной обороне и безопасности и к закону о социальном страховании.

Согласно конституции Вьетнама Национальное собрание является высшим органом законодательной власти в стране. Четыре раза в год Нацсобрание проводит в Ханое свои сессии, на которых решаются ключевые вопросы социально-экономической и политической жизни страны, а также согласовываются назначения на высшие государственные посты.