В Сибири обновят около 20 аэропортов по плану реализации стратегии развития до 2035 года

В ближайшие пять лет планируется обновить аэропорты в Омске, Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске

ТАСС, 23 октября. План реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа подразумевает обновление и строительство около 20 аэропортов до 2035 года. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.

Так, согласно плану, в 2023 году планируется завершить реконструкцию томского аэропорта "Богашево" и новокузнецкого аэропорта им. Волынова, где идет строительство новых терминалов. В 2024 году завершится реконструкция аэропорта Кемерово, что увеличит пропускную способность терминала до 4,7 млн пассажиров в год, а также аэропорта Братска. Кроме того, в следующем году посадочную площадку в городе Усть-Илимске Иркутской области доведут до статуса аэропорта.

В ближайшие пять лет планируется обновить аэропорты в Омске, Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске. В Иркутской области обновят два аэродромных комплекса аэропортов местных воздушных линий города Киренска и села Ербогачен. К 2030 году в аэропорту Красноярска обновят взлетно-посадочную полосу, а также расширят площадь перрона до 254,5 тыс. кв. метров и увеличат количество мест стоянок самолетов.

К 2035 году планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропортов Новокузнецка и Барнаула. Свой аэропорт вновь появится в Тайшете Иркутской области. Также прорабатывается вопрос создания транспортно-логистического мультимодального комплекса аэропорта Абакан, который включает в себя строительство нового здания автовокзала.