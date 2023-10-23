Бензин Аи-92 на бирже подешевел почти на 2%

Его цена достигла 50,841 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в понедельник уменьшилась почти на 2%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась за день на 1,93% - до 50,841 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 0,27% - до 56,885 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля увеличилась за день на 0,96% - до 59,242 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 0,2% - до 57,887 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,79%, до 70,129 тыс. рублей.

При этом топочный мазут подешевел на 6,28% - до 24,073 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 3,04% - до 32,338 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива снизилась на 1,12% - до 29,19 тыс. рублей за тонну.