Инвестиции в лесопереработку в Сибири до 2030 года составят почти 390 млрд рублей

В регионах округа планируется реализовать часть приоритетных инвестиционных проектов в лесной сфере

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Почти 390 млрд рублей будет вложено в развитие лесопереработки и лесохимии в Сибирском федеральном округе (СФО) до 2030 года, в отрасли планируется создать 6,8 тыс. новых рабочих мест. Об этом говорится в плане реализации стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, утвержденном правительством РФ.

"Кластер "Лес, лесопереработка и лесохимия". <...> Объем инвестиций, 2030 год, 389,6 млрд рублей. Создание рабочих мест - 6,8 тыс.", - говорится в документе.

В регионах Сибири планируется реализовать часть приоритетных инвестиционных проектов в лесной сфере, в частности, это создание биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины, целлюлозного комбината, предприятия по комплексной переработке древесины и возобновление работы по деревообрабатывающему производству полного цикла в Красноярском крае, модернизация производства группы "Илим" в Иркутской области.

Планируется, что производство пиломатериалов в СФО вырастет с 10,6 млн куб. м в 2022 году до 15,5 млн куб. м в 2030 году, ДСП - с 726 тыс. куб. м до 1,1 млн куб. м, бумаги и картона - с 433 тыс. тонн до 1 млн тонн, целлюлозы - с 1,8 млн тонн до 2,7 млн тонн. Объем лесозаготовки увеличится с 61 млн куб. м до 70 млн куб. м.