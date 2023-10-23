В Литве заявили, что поставляемое в РФ вино является европейским реэкспортом

СМИ ранее сообщали, что республика вышла в лидеры по экспорту вина в Россию

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Вино и другие алкогольные напитки, которые литовские предприниматели поставляют в РФ, являются реэкспортом европейской продукции. Об этом в эфире национального радио LRT заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

"Это поставляемая через Литву продукция [вино] наших западноевропейских партнеров, - утверждала министр. - Те, кто участвует в цепочках таких поставок, должны осознать, что тем самым они способствуют финансированию бюджета России, средства которого затем используются против Украины".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Литва, в минимальных количествах производящая для внутреннего рынка вино из местных ягод и фруктов, вышла в лидеры по его экспорту в РФ. Такие алкогольные напитки вряд ли нашли бы спрос на российском рынке. Речь идет о винах стран юга Европы. Они закупаются в массовых количествах, переупаковываются в Литве, что дает им литовский статус происхождения, и вывозятся в РФ.

Министр финансов Литвы видит в случившемся недоработку по части санкций. "Санкции, только санкции, которые едино и сообща применяются Европой, могут остановить поступление европейской продукции в Россию", - сказала она.