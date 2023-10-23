Белоярская АЭС оптимизирует работу энергоблока №4

В пресс-службе станции добавили, что ранее его отключили от энергосистемы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области проведет оптимизацию эксплуатационных параметров на четвертом энергоблоке. Накануне энергоблок был отключен от энергосистемы, сообщили в пресс-службе станции.

"С 22 октября 2023 года по согласованной диспетчерской заявке энергоблок №4 Белоярской АЭС отключен от энергосистемы для выполнения работ по оптимизации эксплуатационных режимов. Цель плановых мероприятий - достичь наиболее эффективных параметров функционирования оборудования на опытно-промышленном этапе освоения работы с полной загрузкой инновационным МОКС-топливом", - говорится в сообщении.

На станции поясняют, что это является одной из задач на пути к освоению замкнутого топливного цикла в промышленных масштабах, который будет реализован на будущих серийных реакторах БН-1200М.

"Белоярская АЭС планомерно осуществляет реализацию стратегической задачи атомной отрасли России: освоение замкнутого топливного цикла в промышленных масштабах для формирования двухкомпонентной атомной энергетики, в которой реакторы на быстрых и на тепловых нейтронах будут работать совместно. Это позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС и вовлечь в полезный производственный цикл оставшиеся после обогащения природного урана так называемые "урановые хвосты", - пояснил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Ранее сообщалось, что на энергоблоке №4 завершен ремонт, реактор запущен со 100-процентной загрузкой новым МОКС-топливом. Полная загрузка МОКС-топливом - это шаг к замкнутому ядерному циклу, пояснили на станции.

О переходе на МОКС-топливо

Ранее на станции сообщали, что Белоярская АЭС - первая в мире атомная станция, которая полностью переходит на топливо, состоящее из продуктов, остающихся от работы классических атомных станций и отходов обогатительных производств. Применение МОКС-топлива позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики России и сократить образование ядерных отходов.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). В эксплуатации АЭС находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.