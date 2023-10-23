В Мособлдуму внесли проект бюджета Подмосковья на 2024-2026 годы

В ноябре состоятся публичные слушания, где представители общественности и жители региона выскажут свои предложения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен в Московскую областную думу. В следующем году доходы регионального бюджета превысят 1 трлн рублей, об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

"Проект бюджета Московской области внесен в региональный парламент губернатором. Плановая работа над документом начнется после его принятия к рассмотрению на заседании Мособлдумы 26 октября. Прежде чем бюджет будет утвержден, свои поправки внесут комитеты и фракции Мособлдумы. Также в ноябре состоятся публичные слушания, где представители общественности и жители региона выскажут свои предложения", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в 2024 году впервые доходы бюджета Московкой области планируются более чем 1 трлн рублей. Расходы - также свыше 1 трлн рублей.

"Безусловно, при планировании бюджета важно предусмотреть расходы на выполнение всех социальных обязательств перед нашими жителями: льготы, пособия, доплаты для социально незащищенных граждан. Нам необходимо учесть и те задачи, которые ставит наш президент в своем послании - прежде всего это поддержка участников СВО и их семей", - подчеркнул Брынцалов.