"Норникель" за девять месяцев снизил выпуск никеля на 9%

Производство палладия увеличено на 1%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Норникель" по итогам девяти месяцев 2023 года снизил производство никеля на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 145 тыс. тонн, а палладия - увеличил на 1%, до 2,14 млн тройских унций, говорится в сообщении компании.

Выпуск меди в январе - сентябре текущего года снизился в годовом выражении на 4%, до 304 тыс. тонн, а производство платины увеличилось на 7%, до 528 тыс. тройских унций.

Старший вице-президент, производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов, слова которого приводятся в пресс-релизе, подчеркнул, что с учетом всех реализуемых мероприятий компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона.