OnePlus и Realme прекратили выпуск телевизоров в Индии

Такое решение объясняется растущим давлением на китайские компании со стороны индийских властей

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Китайские компании OnePlus и Realme объявили о прекращении выпуска телевизоров на предприятиях своих филиалов в Индии и отказались от продаж этой продукции в южноазиатской республике. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Решение OnePlus и Realme выйти из категории производителей телевизоров объясняется растущим давлением на китайские компании со стороны индийских властей. При этом обе китайские фирмы намерены продолжать выпуск смартфонов в Индии, отметили источники издания.

На решение OnePlus и Realme прекратить выпуск телевизоров обычного типа повлияли растущая популярностью в Индии телевизоров смарт-моделей производства компаний Netflix, Amazon, Prime, Disney Hotstar, а также конкуренция со стороны таких традиционных поставщиков телевизоров в Индию, как Samsung, Sony и Panasonic.

В настоящее время продажи телевизоров в Индии растут в связи с проведением чемпионата мира по самой популярной в стране игре в крикет и из-за предстоящих в ноябре традиционных индуистских праздников. С января по июнь 2023 года реализация в стране дешевых телевизоров Smart TV выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и их продажи достигли 4,5 млн. Продажи телевизоров обычного типа в первом полугодии текущего года упали на 85%.

В январе-июне на индийском рынке телевизоров лидировала Xiaomi с долей в 14%, второе и третье места заняли Samsung (13%) и LG (12%).